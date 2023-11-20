الإثنين 20 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس زراعة البرلمان: البقاء لله في الجمعيات الزراعية ولن نصمت على سوء أوضاعها

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

 انتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، سوء أوضاع الجمعيات الزراعية، قائلا،: "البقاء لله في الجمعيات الزراعية".


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها طلب إحاطة مقدم من النائبة راوية مختار، بشأن المعوقات والتحديات التي تواجه الزراعة عند التعامل مع الجمعيات الزراعية بدورها في محافظة البحيرة.


وأضاف الحصري، للأسف الشديد، لم يعد هناك أي نشاط للجمعيات الزراعية علي أرض الواقع، سوى إجراء الانتخابات وانتخاب أعضائها فقط، وتولي المناصب.

 

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الجمعيات الزراعية 

وتابع الحصري، موجها اللوم لمسئولي الجمعيات: لا يجوز الاستمرار في هذا النهج بالجمعيات الزراعية، فالمرحلة الحالية تتطلب دورا وتفاعلا من الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين في ظل استراتيجية الدولة واهتمام القيادة السياسية بالفلاح المصري وقطاع الزراعة بشكل عام.

 

وأضاف النائب هشام الحصري، لن نصمت أمام سوء أوضاعها، وأطالب الحكومة بتقديم رؤية واضحة لتطوير الجمعيات حتى تصبح بيت الفلاح، بشكل حقيقي، وتتولى القيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وتقاوى وغيرها وكذلك تتولي تسويق المحاصيل، وتقديم كافة الخدمات للفلاح المصري.


وتابع، أن من المنتظر وصول قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية من الحكومة قريبا، ما سيكون فرصة لتفعيل دور الجمعيات الزراعية في الفترة المقبلة.

 

تطهير ترعة الإسماعلية بمركز الخانكة

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن التقاعس في رفع مخلفات تطهير ترعة الإسماعلية بمركز الخانكة محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من  النائب عبدالباقي تركيا، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري عزبة فودة حبيب الواقع على مصرف سنتيماي عند الكيلو 4700 بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية نظرًا لتهالكه مما يشكل خطرًا على حياة الأهالي.


كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن المطالبة برفع نواتج تطهير بعض ترع مركز دمنهور محافظة البحيرة لتسهيل الحركة المرورية وحفاظا على البيئة.

 

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في إنهاء الاعمال الجارية على طريق المروحة والخاصة بمصرف كوم المدينة مركز المحمودية محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من  النائبة نرمين بدراوي، بشأن عدم وصول مياه الري للمزارعين بالمشروع الغربي وبفرع كامل بزمام قرية شبرامنت مركز أبو النمرس، محافظة الجيزة، مما أضر بالإنتاجية الزراعية لمساحة 2000 فدان، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عماد الدرجلى، بشأن عدم قيام مديرية الري بالجيزة بتطهير الترع التي تقع داخل مركزي البدرشين والعياط بشكل دوري.

 

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