الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

التفاصيل الكاملة لخطة عمل زراعة البرلمان في دور الانعقاد الرابع

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

أقرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى،  خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

 

وجاء من أبرز محاور خطة العمل، دراسة الجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من القطن تتلاءم مع المتغيرات المناخية وندرة المياه، وذات إنتاجية عالية ومواصفات تصنيعية تتلاءم مع حجم الصادرات المصرية من القطن.

 

إعداد خريطة زراعية لزراعة محصول الأرز

 

كما تضمنت، إعداد خريطة زراعية لزراعة محصول الأرز بالمحافظات يراعى فيها طبيعة التربة ودرجة ملوحتها ويتم تحديثها وفقًا للمستجدات تحقيقًا للصالح العام.

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وأيضا جاء بالخطة،  التعرف على خطة التوسع في زراعة محصول البطاطس بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة والمشكلات التي تعرقل استيراد تقاوي بطاطس عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض خاصة مرض العفن البنى، واتاحتها للزراع بأسعار مناسبة مع دراسة أسباب تراجع المساحات المنزرعة بها في الفترة الماضية مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية.

التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية

 

كذلك تضمنت،  دراسة سُبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية (عباد الشمس – فول الصويا) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية وتوفير مستلزمات صناعة الأعلاف الحيوانية، إلي جانب المتابعة المستمرة لمشكلات زراع محصولي قصب وبنجر السكر لكونهما المحصولين الرئيسيين لإنتاج سلعة السكر في مصر.

 

دور الجمعيات التعاونية 

 

وتضمنت أيضا خطة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفعيل دور الجمعيات التعاونية في خدمة الزراع وتفعيل الكارت الذكي للفلاح، وتفعيل دور المراكز البحثية التابعة لوزارة الموارد المائية والري وكذلك التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حوافز للمزارعين 

 

كما تضمنت، تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم علي زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالأراضي الجديدة، والتعرف على معوقات تصدير الحاصلات الزراعية وأسباب تراجع دور الارشاد الزراعي في النهوض بالمحاصيل التصديرية.

وتضمنت كذلك،  دراسة أسباب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة وعدم توافرها في ذروة مواسم الزراعة بما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 19 من نوفمبر الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروعي قانونين، و3 اتفاقيات دولية، فضلا عن إحالة 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطفل.

 

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