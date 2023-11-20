الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

النقل تتابع إجراءات دخول المصابين والمرافقين القادمين من الجانب الفلسطيني

النقل تتابع إجراءات
النقل تتابع إجراءات دخول المصابين، فيتو

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

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حيث أشار بيان الهيئة إلى قيام إدارتي مينائي (رفح - العوجة) بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا طبقًا لتعليمات الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات بالإضافة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من والى الجانب الفلسطيني وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات بأجمالي 219 طنا بالإضافة إلى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصابا و269 مرافقا بالإضافة إلى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجار استمرار تقديم كافة أنواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

 

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