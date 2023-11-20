الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل التعاون في مشروعات النقل

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وجاء ذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن برنامج NWFE. 

 وحضر اللقاء  قيادات وزارة النقل وكل من رئيس وقيادات  الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر 
 

إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو.

 بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط حيث يتضمن المشروع ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط)  كما تم مناقشة مشروع  شراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش والجاري دراستها ماليا 


واستعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام( مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر. -مشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية). - إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس) بالإضافة إلى تطوير خط شربين / قلين/ كفر الشيخ / دمنهور 
 

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، "إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر. ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

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الاستثمار الأوروبي اعادة تاهيل ترام الرمل الإتفاق الإطارى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد متابعة المشروعات لهيئة القومية للانفاق

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