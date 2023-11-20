الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس 3 أشخاص سرقوا حواجز حديدية من داخل مخزن بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمر قاضي المعارضات الجيزة، باستمرار حبس 3 أشخاص حاولوا سرقة حواجز حديدية من داخل مخزن أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم في الجيزة، 15 يوم علي ذمةالتحقيقات،  وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا سرقة 8 حواجز حديدية من داخل  مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم الجيزة.

 

القبض على 3 أشخاص أثناء سرقتهم حواجز حديدية

تلقى قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مشرف أمن يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

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وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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