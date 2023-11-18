السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق الدكرور

حبس المتهمين،فيتو
حبس المتهمين،فيتو

 أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تفاصيل التحقيقات في سرقة شخص والشروع في قتل ببولاق الدكرور

 وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحى بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.
 

القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور.

Advertisements

وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحى بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

 

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بولاق الدكرور الجيزة نيابة جنوب الجيزة

مواد متعلقة

وعدته بسهرة حمراء، حبس ربة منزل و3 آخرين بتهمة استدراج شاب واحتجازه بأكتوبر

الأكثر قراءة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد استبعادهم، قرار جديد من فيتوريا لعودة الثلاثي للمنتخب مرة أخرى

الاتحاد الأوروبي يكشف الجهة الوحيدة القادرة على حكم غزة بعد الحرب

الاحتلال يبدأ إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة

اللقطات الأولى من موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية بعد عمليات التبريد

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 18-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية