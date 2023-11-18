حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل التحقيقات في سرقة شخص والشروع في قتل ببولاق الدكرور

وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحى بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.



القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور.

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وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحى بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.