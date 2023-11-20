مؤتمر للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية السبت المقبل
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر حاشد السبت القادم ٢٥ _١١_٢٠٢٣ بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
وقال عصام الصباحي أن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.
وأشار" الصباحي " الي أن مؤتمر الحزب في اسيوط سوف يقام يوم ٣ من الشهر القادم وبعده مؤتمرين بالقاهرة والجيزة.
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات الرئاسة، وأكد عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة أن المؤتمر الثالث للدكتور عبدالسند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.
وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية ان المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا ودعا "الجندي " جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.
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