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اقتصاد

بـ 126 ألف عملية تداول، هبوط كبير لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، هبطت بشكل ملحوظ مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 126 ألف عملية اليوم الاثنين، حيث هبط ايجى اكس 30 بنسبة 0.5 % عند مستوى 24760.02، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 29998 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07 % عند مستوى 4856.76 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11 % عند مستوى 7155.59 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

خبيرة أسواق مال تكشف بالأرقام مستويات الدعم والشراء والبيع بمؤشرات البورصة المصرية

 

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: جميع مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه صاعد، حيث إن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند ٢٤٨٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٤٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٢٤١٠٠ نقطة.

توقعات المؤشر ايجى اكس 70 

وأضافت فارس قائلة: المؤشر السبعيني لديه مقاومة عند ٥٠٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٣٠٠ نقطة والدعم ٤٥٥٠ نقطة مشيرة الى أن أهم الأسهم سهم بألم هليز صاعد لديه مقاومة عند ٣.١٥جنبه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣.٤٠ جنيه والدعم ٢.٧٦ جنيه 

 

صفاء فارس، فيتو 

 

صفاء فارس: 5 أسهم قيادية بالبورصة المصرية يؤثرون على حركة التعاملات 

 

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: من أهم الأسهم القيادية التى تنشط بها حركة التعاملات بهذا الاسبوع، سهم بألم هليز صاعد لديه مقاومة عند ٣.١٥جنبه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣.٤٠ جنيه والدعم ٢.٧٦ جنيه وسهم المصرية للاتصالات صاعد لديه مقاومة عند ٣٨ واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٠ جنيه والدعم ٣٥.٥٠.

وأضافت خبيرة اسواق المال قائلة: ياتى سهم اوراسكوم المالية  بمقاومة عند 0.385  واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 0.45  والدعم 0.354، كما ان سهم عامر جروب لديه مقاومة عند 0.56 واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 0.65 والدعم 0.48، بالاضافة الى سهم البنك التجاري الدولي لديه مقاومة عند ٧٤ جنيها واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٧٩ جنيه والدعم ٧٠ جنيه.

 

 

البورصة المصرية تواصل جمع القمم، 86 ألف عملية تداول بمنتصف حركة التعاملات

 

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 86 ألف عملية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 29998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33%  عند مستوى 10357 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93%  عند مستوى 4836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 7234 نقطة.

 

 

29 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة من حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 60 دقيقة من حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 29 ألف عملية ببداية تعاملات اليوم الإثنين، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12%  عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 4934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 7234 نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

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ماذا حدث في تداولات جلسة بداية الأسبوع الماضي؟

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

 

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بالارقام، تفاصيل حركة تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

 

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