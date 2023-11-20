الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصين تعلن استعدادها للعمل مع الدول العربية والإسلامية لإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية الصينى،
وزير الخارجية الصينى، فيتو

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

إنهاء حرب غزة

وأضاف وانج يي اليوم الإثنين، أن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود في سبيل سرعة إنهاء حرب غزة، مشددًا على رفض الصين التشريد أو التهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين.

حل الدولتين

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن أي حل للوضع الراهن يجب ألا ينحرف عن حل الدولتين.

وبدأ اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

Advertisements

زيارة الوفد العربي الإسلامي

يأتي ذلك خلال زيارة الوفد العربي الإسلامي الذي تم تشكيله بناء على قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بشأن إنهاء الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية.

ويتكون الوفد الذى جعل الصين أولى محطات جولاته برئاسة السعودية ومشاركة وزراء خارجية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث التقوا اليوم في العاصمة الصينية بكين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني وانج يي وزير الخارجية. 

أبو الغيط: المنظومة الدولية فشلت في وقف قتل آلاف الأطفال والأبرياء في غزة

تفاصيل أول تحرك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة طوفان الأقصى الدول العربية والاسلامية بكين

مواد متعلقة

المركزي للإحصاء الفلسطيني يكشف عدد سكان غزة قبل وبعد طوفان الأقصى

بسبب العدوان على غزة، البطالة في الكيان الإسرائيلي تقفز بـ 3 أضعاف

دولة عربية ترسل أول مستشفى ميداني إلى غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

أبو الغيط: المنظومة الدولية فشلت في وقف قتل آلاف الأطفال والأبرياء في غزة

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية