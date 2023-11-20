الصين تعلن استعدادها للعمل مع الدول العربية والإسلامية لإنهاء حرب غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

إنهاء حرب غزة

وأضاف وانج يي اليوم الإثنين، أن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود في سبيل سرعة إنهاء حرب غزة، مشددًا على رفض الصين التشريد أو التهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين.

حل الدولتين

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن أي حل للوضع الراهن يجب ألا ينحرف عن حل الدولتين.

وبدأ اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

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زيارة الوفد العربي الإسلامي

يأتي ذلك خلال زيارة الوفد العربي الإسلامي الذي تم تشكيله بناء على قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بشأن إنهاء الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية.

ويتكون الوفد الذى جعل الصين أولى محطات جولاته برئاسة السعودية ومشاركة وزراء خارجية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث التقوا اليوم في العاصمة الصينية بكين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني وانج يي وزير الخارجية.