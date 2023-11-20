ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

رفض النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني لصالح وزارة النقل لإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، قائلا: محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب "باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية والمدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

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وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال مليارات الجنيهات.

وقال عضو مجلس النواب: "لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم لم تلمسها".

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أن يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.

وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض دون توقف، معلنا رفضه اتفاقياتي قرض لتوريد 1300 عربة سكة حديد، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب: السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تحقق 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها، وأصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديراتي، إلى ديون وصلت إلى 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار.

وقال النائب: السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، متابعا: تلك المنظومة لا تحقق أرباح، ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح.

فيما أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في فترة قصيرة بكل قطاعات النقل سواء طرق أو سكة حديد أو مترو أو موانئ.

وقال السلاب: أي تنمية في أي دولة يكون من خلال الطرق، متابعا: نحن أمام مدن جديدة على مستوى الجمهورية بالكامل وهذه المدن تحتاج لطرق، وكذلك المناطق الصناعية الموجودة في كل محافظات الجمهورية.

وأشار النائب، إلى أن التكلفة الخاصة بمشروعات النقل تتمثل في توفير المواد البترولية في النقل، قائلا: الأمر لا يتعلق عن وجود قرض من عدمه.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: علينا النظر لما توفره وسائل النقل في التكاليف العالية، وهو ما يساهم في سداد القروض.