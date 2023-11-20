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أخبار مصر

إزالة 26 حالة بناء وتعد علي الأراضي الزراعية بمنشأة القناطر والبدرشين والعياط (صور)

حملة ازالات بالجيزة،
حملة ازالات بالجيزة، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة. 

 

إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر


 

وأشار محافظ الجيزة ان جهود حملات الرصد والمتابعة قد اسفرت عن إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط  علي مدار يومين. 
حيث شملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ  ٩ قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر علي مساحة ٢٠٤٠م شملت إزالة تعديات في المهد علي الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش علي مساحة ١٨٢٠ م، إلي جانب أنه تم فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة ١٠٠ م بمناشي البلد، إلي جانب شدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي علي مساحة ١٢٠ م ببهرمس.

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إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقاره

 

كما شهد مركز ومدينة البدرشين إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقاره الي جانب إزالة هنجر تحت الانشاء بقرية ميت رهينة ومبني بالطوب البلوك الابيض والاعمده الخرسانيه ومبنى اداري على مساحه ١٠٠٠ م وتمت الازاله حتى سطح الارض وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة عدد ١٥ حالة تعدى على الأراضي الزراعيه ومتغيرات مكانيه على مساحة ١٣٥٠ م.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددآ.

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