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حوادث

بعد اعترافهم، حبس لصوص المواشي في كرداسة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 5 متهمين لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة في كرداسة، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، لبيان وجود وقائع شبيه من عدمه.

اعترافات المتهمين بسرقة المواشي بكرداسة

واعترف المتهمون، أنهم في وقت متأخر من الليل، تسللوا إلى إحدى المزارع الكائنة في مركز كرداسة، وسرقوا 7 رؤوس ماشية، وقاموا ببيعها لعملائهم للحصول على مبالغ مالية

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القبض على عصابة سرقة المواشي بالجيزة

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة.

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام  ضبط (5 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" - السيارة المستخدمة) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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