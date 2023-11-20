إصابة 13 شخصا بحادث انقلاب سيارة على طريق طنطا - المحلة

أصيب ١٣ شخصًا بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر اإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - المحلة بالقرب من مدخل قرية محلة روح في نطاق محافظة الغربية وجرى نقل المصابين إلى مستشفي طنطا الجامعي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاستماع إلى شهود العيان في الحادث والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث، وتم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية على الطريق وانتشال الميكروباص من الترعة.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص بسبب الطقس السيء.