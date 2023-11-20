مواعيد عرض «صورة» و«حياة» على مسارح الوادي الجديد

ينظم فرع ثقافة الوادى الجديد، مساء اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء، حفلات تخرج دفعة جديدة من مشروع "إبدأ حلمك" بعاصمة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

وقالت إبتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن مشروع ابدأ حلمك، أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الفنان هاني كمال المدير التنفيذي.

Advertisements

وأوضحت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في حديثها لـ «ڤيتو»، أن مسرح سينما هيبس بواحة الخارجة، ستشهد العرض المسرحي " صورة "، وذلك اليوم الإثنين، فيما سيشهد مسرح ثقافة موط بالداخلة العرض المسرحي"حياة" وذلك غدًا الثلاثاء.

فيما إختتم فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، أسابيع مشروع «إبدأ حلمك» والمقامة بمحافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية.

وقالت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني.. وزيرة الثقافة، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد