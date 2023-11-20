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ساخرون

ساخرون.. هريدي نيوز، القومى للمرأة: الرجالة لازم تتعلم تطبخ وتغسل وتكوى.. إحنا مش بنشتغل عندهم!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المجلس القومى للمرأة نظم مؤخرا دورة تدريبية حول المساواة بين الجنسين وذلك فى إطار مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.
 

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أنه خلال إحدى الندوات طالبت إحدى المشاركات بوضع حلول جذرية لتلك للعنترية التى يمارسها الرجال علينا أثناء العمل وفى البيوت أيضا.


فردت عليها إحدى قيادات إحدى المجالس ساخرة: عندك حق.. هو إحنا يعنى هنفضل طول عمرنا عايشين تحت جناح شوية الرجالة دول؟!.. لازم الرجاله تتعلم تطبخ وتغسل وتكوي.. إحنا مش شغالين عندهم علشان نعمل كل ده.. كفاياهم سنكحة بقى!!

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