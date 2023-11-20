الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تاون جاس إلى سكان مصر الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

المهندس محمد فتحي
المهندس محمد فتحي رئيس تاون جاس، فيتو

أعلنت شركة تاون جاس على صفحتها علي  "فيسبوك"، عن أعمال صيانة وملء الخزان الرئيسي بمنطقة شمال هليوبوليس   بمنطقة مصر الجديدة وذلك يوم الخميس  الموافق 23 نوفمبر 2023، بدءا من الساعة الحادية عشر  مساء.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.
هذا وقد نشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

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وصرح مصدر بشركة تاون جاس " لفيتو " بأن الشركة تقوم بأعمال للصيانة لكافة المناطق  في نطاق الشركة  وتحرص خلال تنفيذ  الاعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية  وحماية البيئة

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