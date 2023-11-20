القاهرة الإخبارية: استشهاد 63 فلسطينيًا في قصف الاحتلال لدير البلح والنصيرات والبريج
قالت منى عوكل، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة، منذ صباح اليوم الإثنين.
وأضاف مراسلة القناة في رسالتها على الهواء مباشرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره على المستشفى الإندونيسي، فضلًا عن استشهاد نحو 63 فلسطينيا إثر قصف في دير البلح والنصيرات والبريج.
وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشباب من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.
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