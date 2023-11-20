في عيد ميلادها، كيف كان فيلم مذكرات مراهقة جواز سفر هند صبري إلى هوليوود الشرق؟

هند صبري، تحتفل الفنانة هند صبري اليوم ٢٠ نوفمبر بعيد ميلادها، وهند فنانة تونسية حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما والتليفزيون، ونجحت هند في إثبات أن الجنسية لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع واللغة واللهجة حواجز تنهار أمام الموهبة.

الميلاد والبداية الفنية في تونس الخضراء

ولدت هند محمد المولدي الصابري الشهيرة بهند صبري يوم ٢٠ نوفمبر في ولاية قبلي بتونس، وكانت دراستها في مجال بعيدا كل البعد عن الفن، حيث درست الحقوق، وحصلت على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق بتونس عام 2001 ثم حصلت على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر عام 2004.

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ولكن يبدو إن هوى هند فني، حيث أنها بدأت مسيرتها في عالم الفن منذ أن كانت في عمر المراهقة، حيث شاركت في الفيلم التونسي الشهير "صمت القصور" عام 1994 والذي قدمت خلاله شخصية عليا، وفي عام ٢٠٠٠ شاركت في فيلم موسم الرجال والذي ظهرت خلاله بشخصية آمنة.

فيلم مذكرات مراهقة.. الخطوة الحقيقية نحو الشهرة

ولقد لفتت هند صبري نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة لتسند إليها دور البطولة في فيلم (مذكرات مراهقة) الذي تم إنتاجه عام 2001 والذي يعد من أكثر الأفلام المثيرة للجدل وقت عرضه، وكان لهذا الفيلم دورًا هامًا في سطوع نجم هند صبري سريعًا واختصار المسافات في مشوارها الفني، حيث حصلت من خلاله على النجومية الفورية في مصر والوطن العربي، وأصبحت في فترة قصيرة من أبرز وأهم الممثلات التونسيات في مصر والعالم العربي.

وتحكي هند عن كواليس اشتراكها في فيلم مذكرات مراهقة في تصريحات صحفية قائلة إن مصر هي التي اختارتها وليس العكس، حيث أن اشتراكها في فيلم مذكرات مراهقة جاء بالصدفة حينما قابلت هند المخرجة إيناس الدغيدي في أحد الفنادق، وعرضت عليها الفيلم وتحمست هند وبالفعل قدمت أول عمل لها في مصر وكان في الوقت ذاته من بطولتها بالاشتراك مع أحمد عز.

ولقد تعرضت هند صبري وبطبيعة الحال الفيلم للكثير من الهجوم، بعد عرضه مباشرة، ولم تكن تتوقع أن يحدث هذا، حيث أوضحت الفنانة هند صبري في لقاء إعلامي أنها لم تر الفرق الثقافي بين تونس ومصر، لذلك شاركت في فيلم مذكرات مراهقة، وأنها تم فهمها بصورة خاطئة، وبالرغم من ذلك فإنها لم تحاول إصلاح صورتها في عيون الآخرين.

أكدت هند صبري من قبل أن فيلم مذكرات مراهقة كان هو بالفعل جواز سفرها إلى مصر، وأضافت في تصريحات صحفية: "كنت آتية من ثقافة فنية متحررة، ولم أكن أعلم أنني سأتعرض لكل هذا الهجوم الذي تعرضت له وقتها، ولكني لم أندم بالعكس تعلمت كثيرا من هذه التجربة التي شكلت وعي الفني".

فيلم مذكرات مراهقة

تدور قصة الفيلم حول جميلة التي تقع في حب رؤوف الشاب الوسيم وصديق نانسي من أول نظرة، لدرجة أنها تسلم نفسها له، وتشعر نانسي بالضغينة بسبب حب جميلة ورؤوف، فتقرر أن تبتزها بتسجيل لقائهما الجنسي، الفيلم من تأليف وإخراج إيناس الدغيدي وقصة وسيناريو وحوار عبدالحي أديب، ومن بطولة هند صبري، أحمد عز، شمس، محمد رجب، إنعام الجريتلي. هبة أبو الخير.