الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

ثلاثة من عائلة واحدة انتشال أربعة جثامين من أسفل العقار المنكوب ببورسعيد

العقار المنكوب ببورسعيد،
العقار المنكوب ببورسعيد، فيتو

انتشلت قوات الحماية المدنية ببورسعيد حتى الآن أربعة جثامين من أسفل العقار المنكوب الذي انهار على المواطنين بحي الشرق والكائن بمحيط حديقة فريال.  

وتنشر فيتو أسماء ضحايا حادث سقوط العقار السالف ذكره والذي سقط بعد تعرضه للرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت بورسعيد أمس. 

عائلة واحدة

وتمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بعد الحادث من انتشال جثمان شاب،  بعد أن تم انتشال جثمان والده وشقيقه من أسفل عقار بورسعيد المنهار، وبذلك قد يكون لقى ثلاث أفراد من عائلة واحدة مصرعهم أسفل العقار المنكوب.  

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واستقبلت مستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد جثمان الشاب عبد الرحمن عبد الحميد ياسين ويبلغ من العمر 24 عاما، وذلك بعد انتشال جثمان شقيقه ياسين، ووالده عبد الحميد.

الضحية الرابعة

وجاء اسم الضحية الرابعة  لشخص يدعى عيد حماد توني شحاتة، وتم وضع جثمانه والجثامين الثلاث الأخرى في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة 

وتكثف الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية من جهود العثور على الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض، وذلك وسط تواجد لأسرهم، ووسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على المحافظة.

العقار المنكوب ببورسعيد،  فيتو

المحافظ

وكان قد انتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب بحي الشرق،وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بانهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات،وذلك بتواجد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع.

وتابع محافظ بورسعيد، أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق حيث يقوم رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.

ووجه اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.

كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات

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اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري اللواء عادل الغضبان

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