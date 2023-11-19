الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم رحلة ترفيهية لطلابها الوافدين إلى بورسعيد

طلاب جامعة حلوان،فيتو
طلاب جامعة حلوان،فيتو

 نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير الإدارة.

زيارة طلاب جامعة حلوان لبورسعيد 

وزار الطلاب خلال الرحلة أهم معالم بورسعيد مثل المنازل الأثرية القديمة، ومنارة بورسعيد القديمة، وقاعدة تمثال ديليسبس، ونُصب مدينة بورسعيد، إلى جانب التجول في كورنيش بورسعيد والاستمتاع بجوها الخلاب.

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وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة: "تحرص جامعة حلوان على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها من الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة، مشيدين بجهود إدارة الوافدين في تنظيم مثل هذه الرحلات الهادفة.

جامعة حلوان

وفي وقت سابق قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، ورافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

واستمع رئيس جامعة حلوان خلال الجولة إلى آراء وشكاوى الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، فالجامعة تضع راحة الطالب وتوفير كافة سبل العيش الكريم له في مقدمة أولوياتها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة لن تألو جهدًا في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية بالجامعة، وستواصل إدارة الجامعة بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الطلاب وتوفير بيئة جامعية آمنة تمكنهم من إكمال تعليمهم بنجاح.

 

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جامعة حلوان محافظة بورسعيد ل

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