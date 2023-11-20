حملات توعوية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد (صور)

تنفذ مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، برنامج إرشادي توعوي للمواطنين، بكافة مراكز المحافظة الخمس، وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية الثالثة خلال العام 2023، لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن، بالإضافة إلى ترقيم الحيوانات الغير مرقمة وتوعية المواطنين بخطورة هذه الأمراض وكذلك أهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية، وصحة وسلامة الإنسان.

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وأوضح الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن المديرية بصدد تنفيذ ندوات بالوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز المحافظة.

وذكر الكومي، أن جميع الندوات التوعية الإرشادية البيطرية، تتناول توعية المربين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتعريفهم بالمرض والتوعية بخطورة المرض، وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية وتعريفهم بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، فضلًا عن التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية للمربى في حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم لكى يحصل الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

وأضاف أنه من خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن انطلاق الحملة القومية الثالثة خلال العام 2023، لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن، بالإضافة إلى ترقيم الحيوانات الغير مرقمة وتوعية المواطنين بخطورة هذه الأمراض وكذلك أهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية، وصحة وسلامة الإنسان، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 19 نوفمبر الجاري.

ووجهت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدعوة لجميع حائزي الثروة الحيوانية تقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين والتعاون مع الفرق الطبية حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.