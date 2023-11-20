رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية تزامنا مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار.

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

كما أكدت أيضا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الانتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى وصفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها.

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وشهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي 2700 طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة، وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، والتأكيد على الحمولة المحددة والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة.

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة، فيتو



ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع الإشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع 532 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى 289 حالة إشغال بكفر الدوار و188 حالة بدمنهور و55 حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير 50 محضر اشغال طريق مخالف.