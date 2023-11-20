الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنظيم فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

حملة شارك الكلمة
حملة شارك الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أمس، اللقاء الثالث من فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان "شارك (الكلمة كلمتك)" في مركز شباب مدينة إدكو التابع لإدارة شباب إدكو.

فعاليات حملة شارك الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات حملة شارك.. الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو 

حيث تهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيعهم على المشاركة السياسية الإيجابية، كما تشمل الحملة سلسلة من اللقاءات الحوارية على مستوى الجمهورية بعدد 162 لقاءً بعدد كبير من مراكز شباب الجمهورية.

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 إدارة شباب أبوالمطامير 

كما سيتم تنظيم اللقاء الرابع في مركز شباب قرية زاوية أبو شوشة بالدلنجات بتاريخ 26 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب الدلنجات وكوم حمادة وبدر، واللقاء الخامس سيقام في مركز شباب قرية الناصر بأبي المطامير بتاريخ 28 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب أبوالمطامير وحوش عيسى ووادي النطرون، وأيضا اللقاء السادس في قاعة مديرية الشباب والرياضة بدمنهور بتاريخ 30 نوفمبر 2023،ويشمل إدارة شباب دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار.

نماذج محاكاة مجلس الشيوخ

من المقرر أن يشارك في فعاليات الحملة حوالي 5000 شاب وفتاة، يمثلون أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونماذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع وأندية الفتاة والمرأة والكيانات الشبابية المختلفة.

فعاليات حملة شارك.. الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو 
فعاليات حملة شارك.. الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو 
فعاليات حملة شارك.. الكلمة كلمتك بمحافظة البحيرة، فيتو

وتشمل اللقاءات حوارا مفتوحا مع الشباب وعروض تعريفية من شباب البرلمان والشيوخ والكيانات الشبابية الأخرى، وتتناول اللقاءات أيضًا أهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة،  كما ستتم مناقشة إنجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية خلال هذه اللقاءات. 

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتنفذ وفقًا لتوجيهات إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وإبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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رياضة البحيرة البحيرة مديرية الشباب والرياضة الكلمة كلمتك ادكو مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة مركز شباب مدينة إدكو

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