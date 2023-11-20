تعرف على شروط الاشتراك في دورة المهارات الريادية بمديرية شباب الأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ممثلة في (إدارة المشروعات وتدريب الشباب)، عن تنفيذ دورة تدريبية في المهارات الريادية، وذلك بموافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والأستاذ صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أنه سيتم تنفيذ الدورة التدريبية، على النحو التالي؛ وذلك (بمركز شباب طيبة بالعوامية) يوم 22-23/11/2024 في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، مشيرة إلى أن العدد المستهدف 25 شابا وفتاة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة صلاح رشوان، أن محاور التدريب تتمثل في؛ الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمه جهاز تنمية المشروعات، والتعرف على معنى ريادة الأعمال، وايضا رائد الأعمال ومواصفاته، وعرض نماذج المشروعات الناشئة ونماذج من رواد الأعمال في مصر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر شروط الاشتراك، سواء الشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، والسن من 21 إلى 45 سنة وملء النموذج من هنا.