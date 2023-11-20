أيادي مصر بالأقصر تشارك في ورشة عمل لتدريب أعضاء الوحدة

شاركت وحدة أيادي مصر بمحافظة الأقصر، في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة على إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمشاركة محافظات ( المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).



يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

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ومن جانبها، أوضحت نجوى على النوبى مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع أيادي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية " أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.



جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وبحضور كريم عادل مدير تطوير منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.

كيفية الانضمام للمنصة في المحافظات؟

ويستطيع العاملين في الصناعات الحرفية في المحافظات والقرى والمراكز أن ينضموا إلى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.



من الذى يحق له الاشتراك بمنصة أيادي مصر؟

يمكن لأي سيدة أو شاب يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، الاشتراك في منصة أيادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها، وستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

توفير خدمة نقل وشحن المنتجات؟

كما توفر منصة أيادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.