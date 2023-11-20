الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة بمركز الدلنجات بالبحيرة (صور)

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات بالبحيرة، فيتو

 نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بعزبة الصعايدة التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.
 

قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات بالبحيرة، فيتو

 تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ( 100 أطفال- 80 باطنة - 20 نساء - 30 تحاليل) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 40 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

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 كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل توعية للمواطنين عن الحمى الثلاثية وأهمية التحصينات والتطعيمات، بالإضافة إلى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 500  رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.


 وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.


 يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.


 

قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات بالبحيرة، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات بالبحيرة، فيتو

 كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

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خدمات طبية الدلنجات قافلة سكانية قافلة البحيرة

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