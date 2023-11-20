التنمية والمواطنة في ندوة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية

يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية غدا الثلاثاء ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يتحدث فيها الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أشارت د.سوزي عدلي ناشد إلى أنها سوف تتناول في كلمتها مفهوم المواطنة، والتمكين السياسي والاقتصادية والاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع مثل المرأة وذوي الإعاقة، والتأكيد علي مشاركة كافة المواطنين في الشأن العام، مسلمين وأقباطا، وهو ما يؤكد على أنه لا إقصاء لأي مواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

وسوف يتناول د. جميل حلمي مبادرة حياة كريمة، ويتحدث د.عبد الخالق إبراهيم عن جهود الدولة في القضاء على التهميش، ويتطرق المحامي والحقوقي عصام شيحة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يشارك عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقدمتهم النائب رامي جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.

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