كواليس التحقيق مع تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة بأكتوبر

باشرت نيابة أكتوبر التحقيق مع 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

القبض على المتهمين بانتحال صفة الشرطة

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.