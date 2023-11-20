كواليس التحقيق مع تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة بأكتوبر
باشرت نيابة أكتوبر التحقيق مع 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.
القبض على المتهمين بانتحال صفة الشرطة
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.