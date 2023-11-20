رسميًا، رحيل أندرسون عن تدريب المنتخب السويدي
أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، نهاية مشوار جان أندرسون في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وجاء ذلك عقب فوز المنتخب السويدي على نظيره الإستوني 2 / 0، أمس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وأخفق المنتخب السويدي بالفعل في التأهل إلى نهائيات يورو 2024 المقررة في ألمانيا في الفترة ما بين 14 ونيو و14 يوليو.
وأنهى المنتخب السويدي مشواره في التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بفارق عشر نقاط خلف المنتخب البلجيكي المتصدر وتسع نقاط خلف المنتخب النمساوي.
وانتهت الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والمقرر لها في ألمانيا، صيف العام المقبل.
وتنطلق خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.
ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 قبل الجولة الأخيرة
المجموعة الأولى:
1- إسبانيا – 18 نقطة
2- اسكتلندا – 16
3- النرويج – 10
4- جورجيا – 8
5- قبرص – 0
المجموعة الثانية:
1- فرنسا – 21
2- هولندا – 15
3- اليونان – 12
4- أيرلندا – 6
5- جبل طارق – 0
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المجموعة الثالثة
1- إنجلترا – 19
2- إيطاليا – 13
3- أوكرانيا – 13
4- شمال مقدونيا – 7
5- مالطا – 0
المجموعة الرابعة
1- تركيا – 16
2- كرواتيا – 13
3- ويلز – 11
4- أرمينيا – 8
5- لاتفيا – 3
المجموعة الخامسة
1- ألبانيا – 14
2- التشيك – 12
3- بولندا – 11
4- مولدوفا – 10
5- جزر فارو – 1
المجموعة السادسة
1- النمسا – 19
2- بلجيكا – 17
3- السويد – 7
4- أذربيجان – 7
5-إستوانيا – 1
المجموعة السابعة
1- المجر – 15
2- صربيا – 13
3- الجبل الأسود – 11
4- ليتوانيا – 6
5- بلغاريا – 3
المجموعة الثامنة
1- الدنمارك – 22
2- سلوفينيا – 19
3- كازاخستان – 18
4- فنلندا – 15
5- أيرلندا الشمالية – 6
6- سان مارينو -0
المجموعة التاسعة
1- رومانيا – 19
2- سويسرا – 17
3- الكيان الصهيوني – 12
4- كوسوفو – 11
5- بيلاروسيا – 9
6- أندورا – 2
المجموعة العاشرة
1- البرتغال – 27
2- سلوفاكيا – 19
3- لوكسمبورج – 14
4- أيسلندا – 10
5- البوسنة والهرسك – 9
6- ليشتنشتاين – 0
16 منتخبا تأهلوا إلى يورو 2024
المتأهلون إلى يورو 2024
وتأهل حتى الآن، 15 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.
وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - إسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا).
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