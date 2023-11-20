الجزار يبحث مع وزير التجارة السعودي مجالات التعاون المشترك

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعددًا من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقًا للقواعد المعمول بها، مؤكدًا أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفي مقدمتهم أشقاؤنا العرب.

ومن جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة فى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

تابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن لكل المصريين منطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث تم إنزال المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق وتم توريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس وتوزيع الانترلوك اللازم لاستكمال الأعمال بمتابعة من جهاز الاشراف والمسئولين بالجهاز.

وشدد مندور على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة والالتزام بالمواصفات وأكد عمار مندور على ضرورة تكثيف الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وانترلوك وتوفير الخامات اللازمة وقد أشار إلى أنه جاري العمل بالطريق الإقليمي وطريق ٥٨ وطريق ٥٠.

Advertisements

كما أكد أنه يجرى حاليا العمل بأول ميدان بالمرحلة الخامسة بمنطقة سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل وجاري استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية والفرعية وشدد على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق وقد أشار أنه جاري استكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها تيسيرا على السكان.

وشدد المهندس عمار مندور العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق الجاهزة لفرش النحيلة وغرس الأشجار والمزروعات حتى يتم الانتهاء من من المناطق الجاهزة لذلك حتى يتسنى لنا تسليم الوحدات للحاجزين والاهتمام بصيانة ورى المساحات التي تم زراعتها كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع المهندس أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفني بالوزارة لاختيار تشكيلات السيراميك والإكسسوارات الصحية للعمارات الجارى تنفيذها لتتناسب مع الذوق العام من مصانع محلية دعما للصناعة المصرية.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة بمدينة السويس الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 720 مترا بسعر 4 آلاف جنيه، أرض مخازن بمساحة 3000 متر بسعر 1.7 ألف جنيه.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف أن حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح في كلمته خلال المائدة المستديرة "دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة"، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في ملف التنمية العمرانية، وهناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدد كبير من المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قدمت حوافز استثمارية ضخمة للسوق العقاري لتتمكن الشركات من مواجهة التحديات السوقية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم فرص استثمارية متعددة سمحت بظهور جيل جديد من الشركات العقارية والتي بدأت تجاربها الاستثمارية في السوق، لافتا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.