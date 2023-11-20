الإثنين 20 نوفمبر 2023
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منوعات

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

يبلغ عمر قارة أرجولاند
يبلغ عمر قارة "أرجولاند" 155 مليون عام، فيتو

اكتشف العلماء أجزاءً من قارة تسمى "أرجولاند" في جنوب شرق آسيا، وتشير التقارير إلى أن هذه الأجزاء كانت في الأصل جزءًا من أستراليا، ولكنها انتقلت إلى الجانب الشرقي من إندونيسيا.

قارة “أرجولاند” كانت قبل 155 مليون سنة جزءًا من كتلة أرضية تمتد على مساحة واسعة، تعادل مساحة الولايات المتحدة تقريبًا.

العثور على أجزاء القارة

إلى ذلك، أوضح إلديرت أدفوكات، الجيولوجي والمؤلف من جامعة أوتريخت، أن بحثهم في الجامعة امتد على مدى سبع سنوات، وأدى إلى العثور على أجزاء القارة في المناطق المحيطة بجنوب شرق آسيا، والتي كانت في الأصل جزءًا من أستراليا.

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وتوضح التقارير أن “أرجولاند” كانت مجزأة إلى قطع عديدة، مما زاد من تعقيد عملية إعادة بناء مسارها التاريخي. وتمت مشاركة خريطة توضح الموقع الحالي لـ “أرجولاند”، والتي تكشف أن الأجزاء قد انتقلت إلى الجانب الشرقي من إندونيسيا، مع هجرة بعضها نحو ميانمار.

“أرجولاند” لم تختفِ فعليًا

واستنادا إلى هذه الفرضية، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن “أرجولاند” لم تختفِ فعليًا، ولكنها تمكنت من البقاء كمجموعة ممتدة ومجزأة على نطاق واسع تحت الجزر الواقعة شرق إندونيسيا. 
وقد اقترح أدفوكات وزملاؤه في جامعة أوتريخت تسمية جديدة للقارة، هي “أرجوبيلاجو”، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

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قارة “أرجولاند” الولايات المتحدة جنوب شرق آسيا أستراليا أندونيسيا إلديرت أدفوكات الجيولوجي والمؤلف من جامعة أوتريخت ميانمار

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