أسما إبراهيم: هالة سرحان سبب حبي للإعلام

أسما إبراهيم ، أكدت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري، على أن هالة سرحان هي التي جعلتها تحب مجال الإعلام، مؤكدة أنها من أهم الإعلاميات المصريات.

أسما إبراهيم:" هالة سرحان السبب في حبي للإعلام"

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو:" الدكتورة هالة سرحان هي من حببتني في مجال الإعلام، فعندما كنت طالبة في كلية الإعلام كنت اقوم بمشاهدة حلقات برنامجها لتكون مرجع لي في المذاكرة".

وأضافت أسما إبراهيم:" وأنا أعتبرها من أهم الإعلاميات المصريات وعلمت العديد من الإعلاميين المعني الحقيقي للإعلامي وليس مجرد شخص يظهر علي الشاشة، وعندما استضافتها في برنامج حبر سري كان شرف كبير أن استضيف أستاذتي وهي دائما على تواصل معي وتوجة لي العديد من النصائح.

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ومن ناحية أخري، أسما إبراهيم

وقد نفت الإعلامية أسما إبراهيم ، أن يكون السبب الرئيس لظهور نجوم الصف الأول من الفنانين في برنامجها حبر سري الذي انطلق الجزء الرابع منه مؤخرا هو الأجور الفلكية التي يحصلون عليها.

حقيقة ظهور نجوم الصف الأول مع أسما إبراهيم بسبب الأجور الفلكية

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو": السوشيال ميديا كل دقيقة تطلق شائعة مختلفة، وهذا الكلام ليس حقيقيا على الإطلاق.

وأضافت: “أنا شخصيا لا أعرف معظم أجور الفنانين لأنه أمر خاص بالقناة والفنان أنا أقوم بدور الإعلامي فقط”.

ومن ناحية أخرى كانت، تصدرت الإعلامية أسما إبراهيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد إعلانها الزواج من رجل أعمال من خلال لقاء تليفزيوني لها، مؤكدة أنها أقامت حفل زفافها في دبي منذ فترة في خصوصية تامة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

وعلقت أسما إبراهيم عن زواجها من رجل أعمال وعن سبب إقامتها لحفل الزفاف خارج مصر، وقالت في تصريح خاص لفيتو: “أنا بقيت برفض دخول الناس في حياتي الشخصية الحقيقة”.