"مينتالتي" مبادرة لخلق التفكير الإيجابي بمكتب الطفولة والأمومة بالوادي الجديد

أطلقت الوحدة العامة للطفولة والأمومة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "مينتالتي"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم متمثلة في الاتصال السياسي بالمديرية والإدارات التعليمية.

وقال عماد عبد اللاه آدم، مدير الوحدة العامة للطفولة بالمحافظة، في تصريحات لجريدة «ڤيتو»: إن كنا لا نملك مستقبل أطفالنا ولا نمتلك القدرة على استقراء ملامحه، ولكن باستطاعتنا أن نربيهم على عقلية النجاح بما يضمن لهم أن يدوروا في فلك المستقبل بكل تحدياته، لذا كان لزاما علينا أن نطلق هذه المبادرة.

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التفكير الإيجابي وإدارة الذات وتقبل الآخر

وأوضح مدير الوحدة العامة للطفولة والأمومة بمحافظة الوادي الجديد، لـ “ڤيتو”، أن المبادرة تتضمن أن ننفذ مجموعة من ورش العمل والمحاضرات حول التفكير الإيجابي، وإدارة الذات، وتقبل الآخر، وبناء فرق العمل، وريادة الأعمال، والتواصل الفعال.

وأشار عماد إلى انطلاق المبادرة من مدرسة السلام الإعدادية الجديدة، بواحة الخارجة، حيث جرى تنفيذ ورشة عمل عن مهارات التواصل الفعال، ومن خلالها قامت نهال جمال مدرب معتمد بوزارة التنمية المحلية، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة مع الطلاب حملت في ظاهرها طابع اللعب وفي مضمونها تعريفا بمعنى التواصل الفعال وأهميته وقواعده وتنفيذ مجموعة أخرى من الألعاب للتأكيد على فكرة العمل من خلال فريق العمل وإنكار الذات فضلا عن ضرورة التخطيط الجيد ووجود قائد للمجموعة.

الأديان السماوية ترفض التنمر والسخرية

وأكد مدير الوحدة العامة للطفولة والأمومة بالوادي الجديد، تنفيذ محاضرة دينية تحت عنوان "قبول الآخر" قام خلالها الشيخ عمر رشاد الواعظ بمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد بالتعريف بماهية الآخر، والذى قد يكون القريب أو الصديق أو زميل الدراسة والعمل، وربما المغاير لنا في الرأي ثم عدد الأمثلة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، في تعامله الأخلاقي والمثالي مع خصومه كما أكد رفض الأديان السماوية للتنمر والسخرية وفتح مجال لتساؤلات الطلاب والرد عليها.

فيما قامت هند عبدالخالق الأخصائي الاجتماعي بالوحدة العامة للطفولة، وأسماء عباس الباحث القانوني بالوحدة العامة للطفولة بتنفيذ محاضرة عن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ودوره في تلقي شكاوى الأطفال وذويهم والعمل على حلها، ثم قام الطلاب بتمثيل أدوار لبعض الشكاوى مثل العنف والابتزاز الإلكتروني وغيرها.