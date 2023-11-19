الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تعرف على استعدادات البحيرة لسقوط الأمطار مع رفع حالة الطوارئ

سقوط الأمطار،فيتو
سقوط الأمطار،فيتو

 أكدت الدكتور نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأطقم، والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع، وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

 

طالبت نائب المحافظ، باستمرار رفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولًا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم.

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 أشارت نائب المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.
 

طالبت نائب المحافظ، إلى ضرورة مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وحملات مستمرةلمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

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امطار الشتاء سقوط البحيرة دمنهور

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