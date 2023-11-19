نوال الكويتية توجه رسالة إلى جمهورها في عيد ميلادها

نوال الكويتية، وجهت الفنانة نوال الكويتية رسالة شكر إلى جمهورها في عيد ميلادها.

وكتبت نوال الكويتية في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “غمرتوني بمحبتكم الطيبة زملائي الغاليين القراب والأصدقاء شكرًا لكم على مشاعركم الكريمة، جمهوري الحبيب سندي الدائم شكرًا لكم على وجودكم دائمًا معي وحبكم الدائم، وان شاء الله كل سنة وأنا بوجودكم ومعكم بخير”.

عيد ميلاد نوال الكويتية

وكان عدد من نجوم ونجمات الفن حرصوا على تقديم التهنئة للمطربة نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلادها، من بينهن المطربة أصالة.

Advertisements

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كلّ سنة ونوالتنا الحبيبة الرّاقية بخير ونجاح وراحة بال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



