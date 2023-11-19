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ثقافة وفنون

نوال الكويتية توجه رسالة إلى جمهورها في عيد ميلادها

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

 

نوال الكويتية، وجهت الفنانة نوال الكويتية رسالة شكر إلى جمهورها في عيد ميلادها.

 

وكتبت نوال الكويتية في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “غمرتوني بمحبتكم الطيبة زملائي الغاليين القراب والأصدقاء شكرًا لكم على مشاعركم الكريمة، جمهوري الحبيب سندي الدائم شكرًا لكم على وجودكم دائمًا معي وحبكم الدائم، وان شاء الله كل سنة وأنا بوجودكم ومعكم بخير”.

 

 

عيد ميلاد نوال الكويتية

 

وكان عدد من نجوم ونجمات الفن حرصوا على تقديم التهنئة للمطربة نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلادها، من بينهن المطربة أصالة.

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وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كلّ سنة ونوالتنا الحبيبة الرّاقية بخير ونجاح وراحة بال".

 

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