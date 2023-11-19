الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أصالة تهنئ نوال الكويتية بعيد ميلادها

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

أصالة، هنأت المطربة أصالة زميلتها المطربة نوال الكويتية بعيد ميلادها.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كلّ سنة ونوالتنا الحبيبة الرّاقية بخير ونجاح وراحة بال".

أصالة في موسم الرياض

وكانت المطربة السورية أصالة نصري، شاركت قبل أيام في حفل ليلة “روائع بليغ حمدي” الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وتغنت أصالة بأغنيتين من ألحان الراحل بليغ حمدي وهما “زي الهوا وزي العسل”.

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