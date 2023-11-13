الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يفتتح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

افتتح اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، المعرض الثالث للسلع المعمرة والذي تنظمه نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمقر النقابة بشارع عطية أحمد عطية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية. 

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أبرز الحضور خلال الافتتاح  

وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية، أمين عام النقابة العامة لمهندسي مصر، أمين صندوق النقابة العامة لمهندسي مصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ممثل بنك فيصل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

التوسع في إقامة المعارض 

وخلال الافتتاح أكد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على حرص الدولة والقيادة السياسية على التوسع في إقامة مثل هذه المعارض؛ من أجل مواجهة الغلاء في الأسعار ولرفع العبء عن كاهل أعضاء نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وأسرهم. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

تنوع المعروضات 

وأشاد السكرتير العام المساعد بتنوع المعروضات والتي شملت كل ما تحتاجه الأسر والبيوت المصرية بأسعار مناسبة وبشروط سداد جيدة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

مدة المعرض 

ومن الجدير ذكره، أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام، ويشارك بالمعرض 162 شركة عارضة تقدم نحو 50 ألف سلعة من مختلف الشركات، بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي بتمويل يصل لنحو 50 مليون جنيه، وبمقدم ١٠٪، وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم ومهندسي المعاشات والمستفيدين منه. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بتميز المعرض وانخفاض قيمة الفائدة التي تصل إلى ١٥٪، كما نوَّه رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية بفخره بروح أسرة العمل داخل النقابة والمعرض الذي يمثل إنجازًا للشركة المنظمة. 

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وفي ختام المعرض، وجَّه السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية الشكر للقائمين على النقابة ومنظمي المعرض، كما أهدى نقيب المهندسين درع النقابة للسكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية تقديرًا وتحيةً له.

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