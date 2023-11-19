الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا مستثمرين روس

الزملوط والوفد الروسي،
الزملوط والوفد الروسي، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المستثمر الروسي شاميل ودف والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتباحث الطرفان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة الشمسية والزراعة النظيفة وإنتاج زيت النخيل في ضوء جهود المحافظة لزراعة أجود أنواع النخيل.

وأعرب المحافظ عن بالغ ترحيبه لكلّ ما يخدم التوسع في الرقعة الزراعية واستغلال موارد المحافظة، لافتًا لتخصيص منطقة للزراعات النظيفة والمستحدثة بأفضل المواصفات القياسية العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، كما استعرض أهم المقومات التي تحظى بها المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافّة التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد.

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جدير بالذكر أن الوفد يزور المحافظة على مدار ٣ أيام لمعاينة المواقع المحتملة للمشروعات وزيارة المناطق السياحية والأثرية.

وتعد تجربة محافظة الوادي الجديد في تنفيذ منظومات الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء ضمن توجهات الحكومة نحو استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح تجربة ناجحة، حيث تتلقى إشعاعًا شمسيًا مباشرًا يتجاوز (7) كيلو وات ساعة/ متر مربع ويصل عدد ساعات سطوع الشمس إلى ما يتجاوز 4000 ساعة سنويًا  أكثرها سطوعًا في الوادي الجديد وتعد هذه الأرقام من أعلى المعدلات في العالم.  فيما يجرى تنفيذ مشروعات تشغيل الآبار الحكومية والخاصة في المحافظة بنظام الطاقة الشمسية وهو ما أدى لتحقيق وفرة كبيرة في النفقات التي كانت تستهلك فى دفع فواتير الكهرباء وشراء السولار لتشغيل طلمبات الديزل لتلك الآبار، حيث إن 598 بئرا حكومية كانت تستهلك 200 مليون جنيه سنويًا والتى سيتم توفيرها محليًا مع التحول إلى الطاقة الشمسية.

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وفد روسي محافظة الوادى الجديد تعزيز بيئة الإستثمار بالطاقة النظيفة والغذاء الآمن الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة

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