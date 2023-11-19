تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

ميسي، كشفت تقارير صحفية أن علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي وزوجته أنتونيلا روكوزو تعاني توترا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ويعرف ميسي زوجته أنتونيلا منذ الصغر، حينما كانا معا في الأرجنتين، وتطورت علاقتهما حيث ظلا مرتبطين عاطفيا حتى حدث الزواج بينهما بشكل رسمي في يوليو 2017، إلا أنه وفقا لوسائل إعلام فإن ميسي وزوجته يعيشان واحدة من أسوأ لحظاتهما كزوجين، وهما على وشك الانفصال.

وكانت صحيفة "ABC" الإسبانية نقلت هذه التقارير الأرجنتينية وأوضحت أنه بعد ما يقرب من علاقة دامت 15 عامًا من الحب وأسفرت عن إنجاب 3 أطفال (تياجو وماتيو وسيرو)، أن تلك العلاقة لا تمر بأفضل لحظاتها.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن التقارير الأرجنتينية أن هناك بعض المؤشرات على توتر العلاقة بشكل كبير بين ميسي وأنتونيلا، حيث ظهر ذلك على سبيل المثال في حفل جائزة الكرة الذهبية الأخير، حيث لم تصعد أنتونيلا إلى المسرح لحظة حصول ميسي على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، رغم دعوتها من قبل مقدم الحفل، الإيفواري ديدييه دروجبا، حيث تركت أطفالها يصعدون بمفردهم للاحتفال مع "البرغوث".

دليل آخر، نشرته "ABC" يزعم أن هناك أزمة، وهو قيام ميسي بتغيير صورة ملفه على صفحته بموقع "إنستجرام"، حيث اختار صورة وهو يحمل الكرة الذهبية الأخيرة، وحذف صورته مع زوجته وأطفاله.

من ناحية أخرى، انتقد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تصرفات لاعبي أوروجواي خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح الجمعة، في تصفيات كأس العالم.

وتحدث ميسي فى تصريحات صحفية: "أفضل عدم الإدلاء عما أفكر به حيال بعض التصرفات".

واستدرك "لكن هؤلاء اللاعبين الصغار يجب أن يتعلموا الاحترام من كبارهم".

وأتم ميسي "هذه المباراة دائما ما تكون حادة وصعبة ولكن بها الكثير من الاحترام، يجب عليهم تعلم ذلك".

وأنهت أوروجواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة.

سجل المدافع رونالد أراوخو الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يضمن داروين نونيز مهاجم ليفربول المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 87 في هجمة مرتدة ليحسم المواجهة الصعبة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي بتقدم المنتخب الأوروجوياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأوروجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، وضاعف داروين نونيز النتيج بالهدف الثاني لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وكانت هذه أول هزيمة لليونيل ميسي والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وأول خسارة لهما منذ مباراة السعودية 2-1 في نهائيات 2022 في قطر.

وظلت الأرجنتين، التي فازت بجميع مبارياتها الأربع في التصفيات الافتتاحية، في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، فيما باتت أوروجواي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز الكبير.

