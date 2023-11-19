إزالة تعديات في المهد على فدانين ضمن أراضي أملاك الدولة بالوادي الجديد

شنت لجنة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملتها بقري الشركة 8، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وجاء ذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

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وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2 فدان، بمعرفة اللجنة برئاسة أحمد صدقى مساعد رئيس المركز، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقري الخارجة، وتحصيل ما عليها من مستحقات.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالمستثمرين أصحاب الأراضى سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات.

ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظة في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة المحافظة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في مراكز المحافظة الخمس، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت خلال الشهر الجاري، تنفيذ ٣٦ حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية واسترداد ٢٠٠٤ فدان، و٣ حالات مخالفات مبان بمساحة ٥٠٠ م٢ تم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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