انهيار أجزاء من عقار بحى الجمرك فى الإسكندرية

شهد حي الجمرك بالإسكندرية اليوم انهيارا جزئيا لعقار بالمنطقة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الاسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن ١٤ حارة دويك بمنطقة بحرى دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المشروعات بحي الجمرك وتنفيذى الحى برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك للمكان العقار ووضع الحواجز االحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

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وتبين أنه عبارة عن دور أرضي وجزء بالدور الأول ، والعقار صادر له قرار هدم رقم 38 لسنة 2017 وتبين وجود أجزاء عالقة وتمثل خطورة علي المارة تم على الفور إزالة الأجزاء وقامت وحدة التدخل السريع بفتح الطريق ورفع المخلفات .

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق والميادين العامة بالمحافظة ياتى ذلك تذامنا مع انطلاق ايام فصل الشتاء.