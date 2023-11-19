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رياضة

تصفيات كأس العالم، السودان يهزم الكونغو بهدف مقابل لا شيء

منتخب السودان،فيتو
منتخب السودان،فيتو

فاز منتخب السودان على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 - صفر، اايوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في المباراة التي أقيمت في ليبيا.

فوز السودان

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، في انتظار باقي مباريات الجولة، وهو الذي استهل مشواره بالتعادل 1 -1 مع توغو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على موريتانيا 2- صفر في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب السنغال فاز على جنوب السودان 4 - صفروالذي بدوره يخوض مباراته في الجولة الثانية، الثلاثاء، مع مضيفه منتخب توغو.

وسجل شارليس بيكيل لاعب الكونغو الديمقراطية هدف المباراة الوحيد للمنتخب السوداني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

و فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى 

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وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل مواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني  - محمد عبد المنعم -  علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه  - مصطفى محمد - محمد صلاح

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بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة  

May be an image of ‎1 person, playing soccer, playing football and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة S تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 سير اليون اسراه PUMA 16 3 2 6 12 محمد الشناوي هاني عليجبر محمد عبد المنعم محمد حمدي فتحي محمد النني أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه صلاح مصطفى محمد البدلاء محمد صبحي أحمد الشناوي أحمد سامي كماا 10 فتوح orδ MISR BANQUE رامى ربيعه مصطفي فتحي محمود etisalat ACU) Carrier‎'‎‎

 

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

 

 

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