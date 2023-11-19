الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

انتظام الدراسة في الإسكندرية غدا

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في الإسكندرية غدا،فيتو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة غدًا الإثنين 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك وفقا لتنبؤ الأرصاد الجوية.

وتنفى محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر بالمحافظة.

وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة فى كافة الميادين والشوارع العامة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء. 

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وحرص مسئولو وتنفيذيو المحافظة بالتواجد بكافة الميادين والشوارع العامة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة. 

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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