وزير الزراعة: التغير المناخي يمثل أكبر التهديدات على كثير من المجتمعات

قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات مع شركاء التنمية في مجال الزراعة والري، ضمن محور الغذاء لبرنامج نوفي بقيمة 3.400 مليار دولار استمارات، تم حشد منها 1.600 مليار دولار من خلال وزارة التعاون الدولي.

وأضاف القصير، في كلمته خلال حفل إطلاق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، أن التغير المناخي يمثل اكبر التهديدات لكثير من المجتمعات على نحو يصعب معه الوصول إلى التعهدات الدوليه، وهو ما يجعل التكيف أكثر صعوبة وتكلفة لذلك يتم اتخاذ إجراءات جزرية لمواجهة التغيرات المناخية.

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واشار إلى أن الدول النامية لا تستطيع وحدها التغلب والتكيف مع على الآثار التغيرات المناخية لذلك يجب الالتزام بالتمويل الميسر المطلوب من المؤسسات الدولية على نحو اكثر استدامه.



وأطلقت وزارة التعاون الدولي، منذ قليل، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى انعقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أوديل رينو باسو رييسة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومحمد العزيزي مدير عام شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية.

تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

حشد أدوات التمويل المبتكرة

ويستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وخلال مؤتمر المناخ COP 27، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.