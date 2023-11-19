تفاصيل اجتماع الخطيب مع "سلة الأهلي للسيدات"

الأهلى، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، على الاجتماع مع لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

اجتماع الخطيب مع سيدات سلة الأهلى

وتحدث رئيس النادي الأهلى عما حققه الفريق من نتائج رائعة في الموسم الماضي، وحصده كل البطولات التي شارك فيها، وأن هذا الإنجاز من المفترض أن يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة المسيرة المتميزة..

وأشار رئيس النادي الأهلى إلى أن النتائج الأولية في بداية هذا الموسم لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق وإمكاناته الفنية والبدنية.. وأنه لا بد أن تكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على أسباب ذلك، خاصة أنه يبدو أن النجاحات التي تحققت في العام السابق البعض قد ارتكن إليها.. وهو ما حذر منه في حفل التكريم الذي أقيم في نهاية الموسم الماضي.. وأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة النادي الأهلي لأن طموح الأهلي وجماهيره بلا حدود وحصد البطولات يحتاج لمضاعفة الجهد، لكي يستمر بالشكل وبالمستوى اللذين يليقان بالنادي وتاريخه..

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وأكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في الفريق وجهازه الفني لتدارك الموقف سريعًا، وتحقيق ما تعود عليه الجميع من هذه المجموعة المتميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الكبيرة.

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى حجز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي وفريق ١٨ سنة مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد تخطي عقبة الزمالك في الدور ربع النهائي.

وضمن الأهلي التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز فريق المرتبط على نظيره في الزمالك بنتيجة ٧٢-٥٨ في الإياب، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٧٢-٥٦.

ونجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في الفوز على الزمالك بنتيجة ٧٥-٦٤، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بإياب ربع النهائي، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٨١-٦٦.

أحمد الجارحى مدرب رجال سلة الأهلي

ومن جانبه عبر أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في إياب ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح أن الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط، الذي يمثل بطولة مهمة للجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بما قدمه لاعبو فريق ١٨ سنة والفوز الذي حققه الفريق على الزمالك، ليتأكد التأهل لنصف النهائي قبل مواجهة الفريق الأول.

وأشار إلى أن الفريق يسعى بقوة نحو تحقيق أفضل ما يمكن خلال المباراة القادمة في الدور نصف النهائي، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.