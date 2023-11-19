الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

رقم مميز للتونسي علي معلول مع النادي الأهلي

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

يمتلك التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي رقمًا مميزًا مع المارد الأحمر خلال مشواره مع الفريق بعد انضمامه في يونيو 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

ويتواجد علي معلول  في المركز الـ20 في قائمة هدافي الأهلي عبر التاريخ برصيد 51 هدفا بالتساوي مع مصطفي عبده، ويمتلك التونسي أفضلية بأن يزيد عدد أهدافه مع الفريق، وتحسين مركزه في قائمة هدافي الأهلي عبر التاريخ.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه  موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

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مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري 

يانج أفريكانز التنزاني

 ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل أفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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الأهلي المارد الأحمر الصفاقسي علي معلول قائمة هدافي الأهلي عبر التاريخ

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