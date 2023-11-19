"فرانس برس" تكشف موقع وجود السفينة المختطفة من قبل الحوثيين

الحوثيين، أفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة على علم باختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة مراقبة الوضع عن كثب.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن الهجوم على سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

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ومنذ قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لما وصفها بعدوانية طهران.

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

وعلقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على حادث اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت خارجية الاحتلال: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي".

وأكدت خارجية الاحتلال أن السفينة لم يكن على متنها أي إسرائيلينن.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في بيان صادر، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيين في البحر الأحمر ليست إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة (الحوثيين)، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتحدث زعيم الجماعة في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.