"الصحفيين" توفر 46 وحدة لأعضائها بمشروع الإسكان المتميز فى العلمين الجديدة
أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية لأعضاء الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة.
وجاءات الوحدات كالتالى
عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3،19، 21، 22، 23، 24).
عمارة 256 وحدات أرقام (2،3، 4، 7، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).
عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2،3، 4، 5، 8،16، 18، 19، 20، 22، 23، 24).
عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2،3، 4، 5، 6، 7، 10، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 24).
موعد التقديم على وحدات سكنية الصحفيين
يبدأ التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول اعتبارًا من الثلاثاء (21/11/2023م) بأولوية الحجز، وسداد الدفعة المطلوبة خلال (3) أيام، وتفاصيل الوحدات بمركز الخدمات فى النقابة.
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