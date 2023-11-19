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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام زيمبابوي

نيجيريا،فيتو
نيجيريا،فيتو

سقط منتخب نيجيريا في فخ التعادل أمام منتخب زيمبابوي 1-1 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفياتكأس العالم 2026.

وتقدمت زيمبابوي أولا عن طريق والتر موسانا قبل أن يتعادل منتخب نيجيريا عن طريق كيليتشي إيهياناتشو.

حقق منتخب الجزائر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات إفريقيا المؤهلة ل كأس العالم 2026 بعد تفوقه على موزمبيق بهدفين دون رد بالجولة الثانية للتصفيات وسجل ثنائية منتخب الجزائر كل من فارس شعيبي ورامز زروقي.

وكان منتخب الجزائر حقق فوزا على نظيره الصومال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم وسط فريق ميلان، عن الفريق الذي لن يذهب إليه أبدًا خلال مسيرته الاحترافية.

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تصريحات إسماعيل بن ناصر 

وقال إسماعيل بن ناصر، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين: "لن أذهب أبدًا إلى إنتر ميلان.. لا توجد فرصة لحدوث ذلك. أنا أحترم نادي ميلان كثيرًا. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدًا".

وأضاف النجم الجزائري، بحسب ما نقله فابريزيو على حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقًا): "لقد فوجئت عندما وقع كالهانوجلو مع إنتر.. لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد، لكن بالتأكيد الانتقال إلى إنتر لن يحدث أبدًا".

وتعرض إسماعيل بن ناصر لإصابة في الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر، في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 مايو الماضي، ليجري عملية جراحية، ويستمر غيابه حتى الآن.

وعاد إسماعيل بن ناصر إلى تدريبات ميلان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل ويشارك في المباريات خلال شهر.

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