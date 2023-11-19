الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نقل الموظفين من وإلى 99 وحدة إدارية بالحكومة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والادارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2023.

 

وانتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في وحدة من وحدات  الجهاز الإداري للدولة كما انتهي من دراسة اعتماد عدد بطاقات الوصف الوظيفي في 22 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

نقل الموظفين في الحكومة 

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 99 وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

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وحدات الجهاز الإداري للدولة

كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 8 وحدات من وحدات الجهاز الإداري وانتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد مراكز تدريبية في 6 وحدات. 

وقام الجهاز بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 18 وحدة من وحدات الجهاز الإداري ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2022/2023.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم الانتهاء من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 9  وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية الجديد.

وعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين  الذين تم قبول تظلمهم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري  بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

 

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط.

 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها  للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

 

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

محاور الاختبارات الإلكترونية 

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

 

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

 

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

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